При пожаре на севере Москвы погиб человек

В районе Северное Медведково в Москве при возгорании в квартире погиб один человек, двое спасены.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу улица Широкая, дом 1, корпус 2, где происходило возгорание в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры были спасены два человека. В целях безопасности из подъезда были выведены семь человек. Один человек погиб», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по городу.

В пресс-службе добавили, что пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе.