Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Три человека погибли и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе.

«В результате возгорания на лоджии в жилом доме на Чистопольской улице пострадали четыре человека, из них трое погибли», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что среди погибших один взрослый и два ребёнка.

Также сообщается, что выживший при пожаре ребёнок доставлен в больницу. Его состояние пока неизвестно.

Ранее на севере Москвы произошло возгорание в ангаре.

В конце октября портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в 17-этажном доме произошёл пожар.