Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
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«В результате возгорания на лоджии в жилом доме на Чистопольской улице пострадали четыре человека, из них трое погибли», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального главка МЧС.
Уточняется, что среди погибших один взрослый и два ребёнка.
Также сообщается, что выживший при пожаре ребёнок доставлен в больницу. Его состояние пока неизвестно.
Ранее на севере Москвы произошло возгорание в ангаре.
В конце октября портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в 17-этажном доме произошёл пожар.