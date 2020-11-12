Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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Три человека погибли и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе.
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В результате возгорания на лоджии в жилом доме на Чистопольской улице пострадали четыре человека, из них трое погибли», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что среди погибших один взрослый и два ребёнка.

Также сообщается, что выживший при пожаре ребёнок доставлен в больницу. Его состояние пока неизвестно.

Ранее на севере Москвы произошло возгорание в ангаре.

В конце октября портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи в 17-этажном доме произошёл пожар.

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