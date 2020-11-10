В Москве произошёл пожар в ангаре

На севере Москвы произошло возгорание в ангаре.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Уточняется, что возгорание зафиксировали на улице Дубнинская, дом 79.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ангаре происходит открытое горение. Что именно горит и какова площадь возгорания, уточняется», — сказали в ведомстве.

Агентство, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает о хлопках внутри строения.

Ранее в Челябинской области в городе Копейске эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей торгового центра из-за пожара.