В Москве произошёл пожар в ангаре

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На севере Москвы произошло возгорание в ангаре.
В Москве произошёл пожар в ангаре
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Уточняется, что возгорание зафиксировали на улице Дубнинская, дом 79.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ангаре происходит открытое горение. Что именно горит и какова площадь возгорания, уточняется», — сказали в ведомстве.

Агентство, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает о хлопках внутри строения.

Ранее в Челябинской области в городе Копейске эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей торгового центра из-за пожара.

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