В Копейске из-за короткого замыкания произошёл пожар в торговом центре

В Челябинской области в городе Копейске эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей торгового центра из-за пожара.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в одной из розеток.

«В магазине «Конфискат» на втором этаже супермаркета, который расположен на автовокзале Копейска, произошло короткое замыкание электрической розетки с последующим возгоранием на площади 0,1 кв. м. До приезда пожарных возгорание было ликвидировано огнетушителем», — заявили в МЧС.

В октябре в Московской области, в Мытищах, провели эвакуацию из торгового центра «Красный кит» в связи с задымлением на двух этажах.