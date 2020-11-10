В Копейске из-за короткого замыкания произошёл пожар в торговом центре

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В Челябинской области в городе Копейске эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей торгового центра из-за пожара.
В Копейске из-за короткого замыкания произошёл пожар в торговом центре
  • РИА Новости

Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в одной из розеток.

«В магазине «Конфискат» на втором этаже супермаркета, который расположен на автовокзале Копейска, произошло короткое замыкание электрической розетки с последующим возгоранием на площади 0,1 кв. м. До приезда пожарных возгорание было ликвидировано огнетушителем», — заявили в МЧС.

В октябре в Московской области, в Мытищах, провели эвакуацию из торгового центра «Красный кит» в связи с задымлением на двух этажах.

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