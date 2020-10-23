В Сочи эвакуировали жильцов 17-этажного дома из-за пожара

В Сочи произошёл пожар в 17-этажном доме на улице Виноградной. Эвакуированы 50 жильцов.

Об этом сообщает издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 20:08 в четверг, 22 октября. Огонь распространился в квартире на восьмом этаже.

На место происшествия прибыли 16 человек, а также шесть единиц техники. Возгорание потушили в 20:26.

Ранее Newinform сообщал, что в Башкирии в результате пожара в частном доме погибла семья из трёх человек.