В Сочи эвакуировали жильцов 17-этажного дома из-за пожара

Короткая ссылка
В Сочи произошёл пожар в 17-этажном доме на улице Виноградной. Эвакуированы 50 жильцов.
В Сочи эвакуировали жильцов 17-этажного дома из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 20:08 в четверг, 22 октября. Огонь распространился в квартире на восьмом этаже.

На место происшествия прибыли 16 человек, а также шесть единиц техники. Возгорание потушили в 20:26.

Ранее Newinform сообщал, что в Башкирии в результате пожара в частном доме погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить