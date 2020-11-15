В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме
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«15 ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1», — говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, произошло возгорание на кровле 14-этажного дома.
Как сообщает РИА Новости, на данный момент пожар потушен, из дома эвакуированы около десяти человек.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, что в районе Северное Медведково в Москве при возгорании в квартире погиб один человек, двое спасены.