В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме

Крыша жилого дома загорелась в Москве на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«15 ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, произошло возгорание на кровле 14-этажного дома.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент пожар потушен, из дома эвакуированы около десяти человек.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в районе Северное Медведково в Москве при возгорании в квартире погиб один человек, двое спасены.