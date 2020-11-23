Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Иркутской области возросло до десяти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, семеро отправлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в городе Усть-Илимске Иркутской области пять человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, перевозившего работников одного из предприятий.