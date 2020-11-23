Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 10
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, семеро отправлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в городе Усть-Илимске Иркутской области пять человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, перевозившего работников одного из предприятий.