В Иркутской области перевернулся перевозивший рабочих автобус

Короткая ссылка
В городе Усть-Илимске Иркутской области пятеро пострадали в результате опрокидывания автобуса, перевозившего работников одного из предприятий, сообщили в региональном главке МВД России.

«47-летний водитель автобуса «ПАЗ» осуществлял перевозку работников одного из предприятий. Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта», — приводит сообщение ТАСС.

Пять пассажиров обратились за медицинской помощью.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве два человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса

В конце июня URA.RU сообщало о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить