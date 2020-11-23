В Иркутской области перевернулся перевозивший рабочих автобус
«47-летний водитель автобуса «ПАЗ» осуществлял перевозку работников одного из предприятий. Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта», — приводит сообщение ТАСС.
Пять пассажиров обратились за медицинской помощью.
Ранее на Дмитровском шоссе в Москве два человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
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