МВД планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан», — сказал собеседник.
Предполагается, что данная соответствующая база позволит идентифицировать неопознанные тела с помощью собранной биометрической информации.
Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.
Своё мнение по поводу данной функции банкоматов также высказал финансовый эксперт Ян Марчинский.