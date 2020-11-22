МВД планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

Министерство внутренних дел России собирается к 2024 году создать банк биометрических данных россиян и иностранцев для идентификации личности людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

РИА Новости

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан», — сказал собеседник. Предполагается, что данная соответствующая база позволит идентифицировать неопознанные тела с помощью собранной биометрической информации. Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным. Своё мнение по поводу данной функции банкоматов также высказал финансовый эксперт Ян Марчинский.