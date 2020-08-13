Эксперт оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным

Короткая ссылка
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.
Эксперт оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Первыми тестировать и запускать пилотные проекты по этой системе идентификации лиц начали Сбербанк и ВТБ. Как показали тесты, технология достаточно надёжна. Это распространяется на все услуги, предоставляемые банками», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, данные зашифрованы в виде цифрового кода и их практически невозможно взломать.

Как считает эксперт, это довольно перспективная технология, так как она предусматривает бесконтактный способ оплаты.

Вместе с тем Вехов указал, что система идентификации по биометрике пока не всегда способна сработать на 100%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода по номеру телефона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить