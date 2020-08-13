Эксперт оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.

«Первыми тестировать и запускать пилотные проекты по этой системе идентификации лиц начали Сбербанк и ВТБ. Как показали тесты, технология достаточно надёжна. Это распространяется на все услуги, предоставляемые банками», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, данные зашифрованы в виде цифрового кода и их практически невозможно взломать.

Как считает эксперт, это довольно перспективная технология, так как она предусматривает бесконтактный способ оплаты.

Вместе с тем Вехов указал, что система идентификации по биометрике пока не всегда способна сработать на 100%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода по номеру телефона.