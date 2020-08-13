Эксперт оценил идею кредитования в банкоматах по биометрическим данным

Финансовый эксперт Ян Марчинский оценил идею кредитования в банкоматах по биометрическим данным.

«Сначала банкоматы будут выдавать незначительные суммы по биометрии. При этом новая услуга всё равно будет пользоваться огромной популярностью», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, объёмы потребительского кредитования увеличатся ещё больше, возможно, в несколько раз.

Как отметил Марчинский, за последний год в России четыре раза подряд снижали ключевую ставку.

«Потребительские кредиты тоже ближайший год точно будут на очень низкой ставке, а значит, и те займы, которые будут предлагать в банкоматах», — предположил он.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.