В Пермском доме-интернате 22 ребёнка заболели коронавирусом

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В городе Кизеле Пермского края в доме-интернате, где проживают дети с инвалидностью, у 22 детей обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Пермском доме-интернате 22 ребёнка заболели коронавирусом
  • Reuters

«В Рудничном доме-интернате, где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19. Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребёнка, у 22 — положительный мазок на COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Госпитализированы трое детей.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) у студентов и преподавателей также обнаружен COVID-19.

Ранее Пермском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

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