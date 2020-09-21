В Перми у студентов и преподавателей политехнического университета обнаружен COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные представителей вуза.
«На сегодняшний день в пермском политехе у восьми студентов подтверждён COVID-19. Студенты переведены на дистанционное обучение. Среди сотрудников есть трое заболевших. Они также изолированы и в данный момент проходят лечение. Контактировавшие с заболевшими лица находятся под наблюдением», — цитирует издание сообщение пресс-службы вуза.
Полностью переходить на дистанционное обучение вуз пока не планирует.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.