В Перми у студентов и преподавателей политехнического университета обнаружен COVID-19

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У студентов и преподавателей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружен COVID-19, часть обучающихся и сотрудников отправлена на карантин.
В Перми у студентов и преподавателей политехнического университета обнаружен COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные представителей вуза.

«На сегодняшний день в пермском политехе у восьми студентов подтверждён COVID-19. Студенты переведены на дистанционное обучение. Среди сотрудников есть трое заболевших. Они также изолированы и в данный момент проходят лечение. Контактировавшие с заболевшими лица находятся под наблюдением», — цитирует издание сообщение пресс-службы вуза.

Полностью переходить на дистанционное обучение вуз пока не планирует.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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