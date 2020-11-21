В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Потаповым

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В Улан-Удэ завершилась церемония прощания с первым президентом Республики Бурятия Леонидом Потаповым.
В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Потаповым
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Для республики это уход человека, который стоял у формирования Республики Бурятия в новых реалиях. В самое тяжёлое время, когда распался СССР, когда формировалась новая Россия, новая действительность, новая жизнь, у руля республики стоял Леонид Васильевич. Это были самые тяжёлые времена… В этих непростых условиях Леонид Васильевич справился, заложил основы: сформированы Конституция Республики Бурятия, вся законодательная структура. Мы сейчас живём в республике, основы которой заложены при руководстве Леонида Васильевича», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что Потапов, руководивший республикой с 1994 по 2007 год, скончался в возрасте 85 лет.

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