Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

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Первый президент Бурятии Леонид Потапов, руководивший республикой с 1994 по 2007 год, скончался в возрасте 85 лет, сообщили в региональном правительстве.
Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Леонид Васильевич Потапов скончался», — приводит сообщение ТАСС.

В правительстве Бурятии добавили, что семье первого президента республике будет оказана помощь.

Глава региона Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким Потапова.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям», — говорится в тексте.

По данным источника агентства в Минздраве республики, Потапов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В последние годы он работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.

Ранее сообщалось о смерти бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты.

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