В Госдуму внесён законопроект о «вынужденно безработных»

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В Госдуму был внесён законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных», претендующих на пособие не ниже МРОТ.
В Госдуму внесён законопроект о «вынужденно безработных»
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Отмечается, что под этой категорией будут пониматься граждане, которые не обеспечены работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима.

Также сообщается, что таким гражданам необходимо выплачивать пособие не ниже их средней месячной заработной платы и не ниже МРОТ.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о мерах поддержки населения во время пандемии COVID-19.

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