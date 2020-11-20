При столкновении двух автомобилей под Орлом погибли четыре человека

В результате столкновения двух автомобилей в Орловской области погибли четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18:05 мск на 16-м километре автодороги Орёл — Новосиль.

«Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны посёлка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Reno под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении посёлка Залегощь», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

В результате ДТП водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия.

Ранее в ХМАО возбудили дело после гибели двух лиц в ушедшей под лёд машине.