При столкновении двух автомобилей под Орлом погибли четыре человека

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В результате столкновения двух автомобилей в Орловской области погибли четыре человека.
При столкновении двух автомобилей под Орлом погибли четыре человека
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18:05 мск на 16-м километре автодороги Орёл — Новосиль.

«Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны посёлка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Reno под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении посёлка Залегощь», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

В результате ДТП водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия.

Ранее в ХМАО возбудили дело после гибели двух лиц в ушедшей под лёд машине.

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