В ХМАО возбудили дело после гибели двух лиц в ушедшей под лёд машине

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту гибели беременной женщины и пятимесячного младенца в автомобиле, который провалился под лёд реки Ляпин в Берёзовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По факту смерти 29-летней женщины и пятимесячного ребёнка в результате утопления автомобиля в Берёзовском районе ХМАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В совершении преступления подозревается 29-летний житель села Ломбовож», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, автомобиль под управлением подозреваемого выехал из села Ломбовож в направлении посёлка Сосьва Берёзовского района вечером 19 ноября.

«Около 04:00 20 ноября 2020 года на расстоянии около 12 км до посёлка Сосьва подозреваемый, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, решил пересечь русло реки Ляпин для дальнейшего движения к месту назначения», — отметили в ведомстве.

При этом он не высадил пассажиров, не убедился в безопасности своих действий и с увеличенной скоростью направил автомобиль в сторону противоположного берега.

«Из-за недостаточной толщины льда автомобиль со всеми находившимися в нём людьми провалился в воду», — добавили в СК.

В результате происшествия погибли два человека, а девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы.

Сам водитель, а также трое взрослых пассажиров и 10-летний ребёнок не пострадали.

В настоящее время водитель автомобиля задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что беременная женщина и ребёнок погибли в ХМАО после того, как автомобиль с шестью людьми ушёл под лёд реки.