В ХМАО под лёд ушла машина с шестью человеками

На реке в Березовском районе ХМАО под лёд ушёл автомобиль, в салоне которого находились шесть человек. В результате ЧП погибли беременная женщина и ребёнок.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северной Сосьвы в 12 км от посёлка Сосьва провалился под лёд автомобиль Chevrolet Niva.

В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года.

«В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — цитирует РИА Новости сообщение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.