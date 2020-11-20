В ХМАО под лёд ушла машина с шестью человеками

Короткая ссылка
На реке в Березовском районе ХМАО под лёд ушёл автомобиль, в салоне которого находились шесть человек. В результате ЧП погибли беременная женщина и ребёнок.
В ХМАО под лёд ушла машина с шестью человеками
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северной Сосьвы в 12 км от посёлка Сосьва провалился под лёд автомобиль Chevrolet Niva.

В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года.

«В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — цитирует РИА Новости сообщение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить