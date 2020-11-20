В ХМАО под лёд ушла машина с шестью человеками
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северной Сосьвы в 12 км от посёлка Сосьва провалился под лёд автомобиль Chevrolet Niva.
В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года.
«В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — цитирует РИА Новости сообщение.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.