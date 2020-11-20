В Москве закрыли клинику за сокрытие данных о пациентах с COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники «Чайка» в виде временного запрета деятельности», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Было установлено, что медучреждение провело 19 тестов на выявление инфекции, результаты оказались положительными, однако они не были предоставлены в соответствующие органы.
Как отметила специалист, наказание предусматривает приостановку деятельности на срок до 90 суток.
За последние сутки в Москве зафиксировали 6902 новых случая инфицирования.
В конце октября сообщалось о закрытии частной медицинской организации в столице за нарушение противоэпидемических мер.