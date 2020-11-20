В Москве закрыли клинику за сокрытие данных о пациентах с COVID-19

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Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники в «Москва-Сити» за непредоставление информации о пациентах с коронавирусом. Об этом сообщила эксперт ведомства Александра Нормова.
В Москве закрыли клинику за сокрытие данных о пациентах с COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники «Чайка» в виде временного запрета деятельности», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Было установлено, что медучреждение провело 19 тестов на выявление инфекции, результаты оказались положительными, однако они не были предоставлены в соответствующие органы.

Как отметила специалист, наказание предусматривает приостановку деятельности на срок до 90 суток.

За последние сутки в Москве зафиксировали 6902 новых случая инфицирования.

В конце октября сообщалось о закрытии частной медицинской организации в столице за нарушение противоэпидемических мер.

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