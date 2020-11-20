Психолог рассказал, как справиться с потрясениями

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Клинический психолог, аддиктолог Михаил Хорс рассказал, как справиться с потрясениями.
Психолог рассказал, как справиться с потрясениями
  • Pixabay

«Я сторонник подхода, что всегда стоит ждать чего-то неожиданного. В самые серьёзные стрессовые состояния мы попадаем, когда наши ожидания не соответствуют объективной реальности», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если человек ожидает, что в любой момент может случиться неожиданное, то он психологически к этому готов, спокойнее реагирует на такие события. В результате у него больше шансов принять правильное решение.

Ранее психиатр Алексей Казанцев в беседе с Newinform предупредил об опасности апатии.

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