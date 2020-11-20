Полубояринов назначен на пост главы «Аэрофлота»

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Совет директоров «Аэрофлота» избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании.
Полубояринов назначен на пост главы «Аэрофлота»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Заседание совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования. Михаил Полубояринов приступил к исполнению обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Экс-глава компании Виталий Савельев избран председателем совета директоров «Аэрофлота».

Ранее правительство России рекомендовало Михаила Полубояринова на пост главы «Аэрофлота». Он возглавлял Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Предыдущий глава «Аэрофлота» Виталий Савельев утверждён российским президентом Владимиром Путиным на пост министра транспорта страны.

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