Путин утвердил предложенные Мишустиным кандидатуры министров

Президент России Владимир Путин утвердил предложенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент России утвердил Николая Шульгинова министром энергетики, Ирека Файзуллина — главой Минстроя, Александра Козлова — министром природных ресурсов, Виталия Савельева — главой Министерства транспорта, а Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.

Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Депутаты парламента утвердили выдвинутые им кандидатуры.