Госдума утвердила все предложенные Мишустиным кандидатуры министров

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Депутаты Госдумы утвердили предложенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств.
Госдума утвердила все предложенные Мишустиным кандидатуры министров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Мишустин предлагал на должность министра энергетики назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики сделать генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, а министром природных ресурсов — Александра Козлова.

Вместе с этим глава правительства рекомендовал назначить главой Министерства транспорта гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, а новым главой Минстроя — заместителя министра этого же ведомства Ирека Файзуллина.

Теперь оформить назначение данных кандидатов на соответствующие посты должен президент России Владимир Путин.

Ранее Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы МинстрояМинприроды и Министерства транспорта.

Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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