Госдума утвердила все предложенные Мишустиным кандидатуры министров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Мишустин предлагал на должность министра энергетики назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики сделать генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, а министром природных ресурсов — Александра Козлова.
Вместе с этим глава правительства рекомендовал назначить главой Министерства транспорта гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, а новым главой Минстроя — заместителя министра этого же ведомства Ирека Файзуллина.
Теперь оформить назначение данных кандидатов на соответствующие посты должен президент России Владимир Путин.
Ранее Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.
Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.