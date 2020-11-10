Госдума утвердила все предложенные Мишустиным кандидатуры министров

Депутаты Госдумы утвердили предложенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Мишустин предлагал на должность министра энергетики назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики сделать генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, а министром природных ресурсов — Александра Козлова.

Вместе с этим глава правительства рекомендовал назначить главой Министерства транспорта гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, а новым главой Минстроя — заместителя министра этого же ведомства Ирека Файзуллина.

Теперь оформить назначение данных кандидатов на соответствующие посты должен президент России Владимир Путин.

Ранее Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.

Позднее Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.