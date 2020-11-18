Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

Правительство России рекомендовало Михаила Полубояринова на пост главы «Аэрофлота».

«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Полубояринову 54 года, он возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), а до этого около десяти лет проработал в ВЭБ.

Предыдущий глава «Аэрофлота» Виталий Савельев утверждён российским президентом Владимиром Путиным на пост министра транспорта.