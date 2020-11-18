Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»
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- РИА Новости
«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.
Полубояринову 54 года, он возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), а до этого около десяти лет проработал в ВЭБ.
Предыдущий глава «Аэрофлота» Виталий Савельев утверждён российским президентом Владимиром Путиным на пост министра транспорта.