Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

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Правительство России рекомендовало Михаила Полубояринова на пост главы «Аэрофлота».
Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Полубояринову 54 года, он возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), а до этого около десяти лет проработал в ВЭБ.

Предыдущий глава «Аэрофлота» Виталий Савельев утверждён российским президентом Владимиром Путиным на пост министра транспорта.

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