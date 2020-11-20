В Петербурге рассказали о работе волонтёров акции «Мы вместе»

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В Санкт-Петербурге рассказали о работе волонтёров акции «Мы вместе».
В Петербурге рассказали о работе волонтёров акции «Мы вместе»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

С начала октября оказана помощь почти 21 тыс. человек, которые из-за пандемии оказались в сложной жизненной ситуации.

В акции принимают участие 852 волонтёра. Они помогают пожилым, одиноким гражданам, а также многодетным малообеспеченным семьям.

Некоторые добровольцы работают во временном госпитале для ветеранов войн в «Ленэкспо».

В начале ноября kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек стали волонтёрами.

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