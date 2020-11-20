Яровая подготовила проект о QR-кодах для памятников войны

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о введении QR-кодов для памятников Великой Отечественной войны в России, сообщает ТАСС.
Яровая подготовила проект о QR-кодах для памятников войны
  • РИА Новости

«В России памятники Великой Отечественной войны предлагаю сопровождать QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены. Данной проект закона мною уже разработан», — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Она отметила, что «необходимо создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе снесённых и уничтоженных»

«Дав визуализацию памятника, подробное описание тех событий, которым он посвящён, и описание позорных причин сноса памятника», — добавила Яровая.

Ранее Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети. Она считает необходимым ввести штрафы до 3 млн рублей за подобные действия или же отправлять в тюрьму на срок до пяти лет.

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