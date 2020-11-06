В Госдуме предлагают сажать на 5 лет за реабилитацию нацизма в сети

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети. Она считает необходимым ввести штрафы до 3 млн рублей за подобные действия или же отправлять в тюрьму на срок до пяти лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы с поправками в УК и КоАП, которые имеются в распоряжении агентства.

«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — пояснила Яровая, слова которой приводит пресс-служба комитета.

В настоящий момент лишение свободы на пять лет по данной статье может грозить за совершение этого преступления «лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации».

«Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — добавила она.

Согласно предложенным Яровой поправкам к КоАП, за такое нарушение с применением СМИ и интернета будет грозить штраф от 1,5 до 3 млн рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.

Ранее «Известия» писали, что жителя Перми приговорили к исправительным работам по делу о реабилитации нацизма.