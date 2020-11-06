Жителя Перми приговорили к исправительным работам по делу о реабилитации нацизма

Пермский краевой суд приговорил жителя Перми Даниила Шестакова, разместившего фото репрессированного генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка», к исправительным работам.

Об этом сообщают «Известия».

«Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»)», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в мае он оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» для публичной демонстрации фотографии Андрея Власова, который в 1946 году был признан изменником Родины.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к исправительным работам сроком на девять месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Как сообщает properm.ru, при предъявлении обвинений следствием Шестаков дал признательные показания, но позднее отказался от признания вины. Доказательства невиновности строились на том, что портрет репрессированного генерала Андрея Власова не видели обычные пользователи, он был снят с сайта при премодерации записей.

Как сообщал ранее «Крыминформ», Ялтинский городской суд приговорил местную жительницу к административному аресту на пять суток за распространение нацистской символики в интернете.