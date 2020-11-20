В Татарстане рассказали о рекультивации загрязнённых земель

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В селе Шемордан Сабинского района Татарстана расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. м загрязнённых земель.
В Татарстане рассказали о рекультивации загрязнённых земель
  • ©eco.tatarstan.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Работы начались в июне. На первом этапе произвели выемку и передали на утилизацию отходы битума и загрязнённого нефтью грунта. Затем на повреждённые земли нанесли почвенно-плодородный слой и высадили растения.

Мероприятия по восстановлению земель прошли по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

На работы потратили 76,6 млн рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о ликвидации несанкционированных свалок в Удмуртии в рамках нацпроекта «Экология».

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