В Татарстане рассказали о рекультивации загрязнённых земель
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов республики.
Работы начались в июне. На первом этапе произвели выемку и передали на утилизацию отходы битума и загрязнённого нефтью грунта. Затем на повреждённые земли нанесли почвенно-плодородный слой и высадили растения.
Мероприятия по восстановлению земель прошли по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
На работы потратили 76,6 млн рублей.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о ликвидации несанкционированных свалок в Удмуртии в рамках нацпроекта «Экология».