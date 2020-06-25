В Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Всего на официальные полигоны вывезут более 6,5 тыс. тонн отходов.
В частности, в Сарапульском районе в муниципальном образовании Шевыряловское убрали около 100 тонн отходов.
В общей сложности в рамках нацпроекта ликвидируют 50 объектов в 15 районах.
Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.