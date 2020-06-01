Прокуратура ЯНАО рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок

Короткая ссылка
Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.
Прокуратура ЯНАО рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили в надзорном ведомстве, мэрия города Муравленко не принимает должных мер по охране и защите городских лесов.

«Обнаружено 33 несанкционированные свалки бытовых, строительных и иных отходов различных классов опасности», — отметили в прокуратуре.

Там также рассказали, что к началу пожароопасного сезона мэрия не обеспечила обновления минерализированных полос и противопожарных разрывов.

Со своей стороны, в городской администрации сообщили, что речь идёт о свалках, которые власти пытаются ликвидировать два года.

«В 2018 году таких мест насчитывалось 57. Силами сотрудников администрации, волонтёров, жителей города, выходивших на субботники, было ликвидировано 24 свалки», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в 2020 году работы продолжатся, как только будут сняты ограничения по COVID-19.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области рассказали о ходе ликвидации крупной свалки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить