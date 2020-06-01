Прокуратура ЯНАО рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как заявили в надзорном ведомстве, мэрия города Муравленко не принимает должных мер по охране и защите городских лесов.
«Обнаружено 33 несанкционированные свалки бытовых, строительных и иных отходов различных классов опасности», — отметили в прокуратуре.
Там также рассказали, что к началу пожароопасного сезона мэрия не обеспечила обновления минерализированных полос и противопожарных разрывов.
Со своей стороны, в городской администрации сообщили, что речь идёт о свалках, которые власти пытаются ликвидировать два года.
«В 2018 году таких мест насчитывалось 57. Силами сотрудников администрации, волонтёров, жителей города, выходивших на субботники, было ликвидировано 24 свалки», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Там добавили, что в 2020 году работы продолжатся, как только будут сняты ограничения по COVID-19.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области рассказали о ходе ликвидации крупной свалки.