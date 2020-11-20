Володин выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу о введении штрафов для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.
Володин выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
  • РИА Новости

«Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешённой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км/ч», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Володин призвал, прежде чем выступать с подобным предложением, лучше прорабатывать вопрос, выяснять позицию экспертов и автомобилистов, а также проводить консультации с фракциями.

Он отметил, что против данной инициативы свидетельствует, в частности, фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за введение штрафов за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

По его мнению, такая мера может изменить ситуацию с безопасностью на дорогах.

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