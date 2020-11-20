В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
- РИА Новости
Об этом информирует агентство городских новостей «Москва».
По его словам, любой человек, превышающий разрешённую скорость на 1 км/ч, является нарушителем правил дорожного движения.
«Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», — заявил депутат.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.