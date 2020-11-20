В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за введение штрафов для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва».

По его словам, любой человек, превышающий разрешённую скорость на 1 км/ч, является нарушителем правил дорожного движения.

«Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», — заявил депутат.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.