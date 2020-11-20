Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
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Канаев отметил, что у основного количества ДТП прямой корреляции со скоростью нет.
«У нас, допустим, первое — это встречка. Встречка — это, соответственно, должны быть отбойники, физические разделители между потоками, там, где скорость свыше 60 км/ч. Второе — это ДТП на пешеходном переходе. Кто мешает делать специальные механизмы, устройства, приспособления для снижения скорости и предупреждения, что впереди пешеходный переход... Вот это нужно делать», — пояснил эксперт.
Он отметил, что если двигаться со скоростью 40 км/ч, то «города-миллионники вообще встанут».
Ранее Васильев выступил за введение штрафов для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.
По его словам, любой человек, превышающий разрешённую скорость на 1 км/ч, является нарушителем правил дорожного движения.
В ноябре министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.