Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Александра Васильева ввести штрафы для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

Канаев отметил, что у основного количества ДТП прямой корреляции со скоростью нет.

«У нас, допустим, первое — это встречка. Встречка — это, соответственно, должны быть отбойники, физические разделители между потоками, там, где скорость свыше 60 км/ч. Второе — это ДТП на пешеходном переходе. Кто мешает делать специальные механизмы, устройства, приспособления для снижения скорости и предупреждения, что впереди пешеходный переход... Вот это нужно делать», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если двигаться со скоростью 40 км/ч, то «города-миллионники вообще встанут».

Ранее Васильев выступил за введение штрафов для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

По его словам, любой человек, превышающий разрешённую скорость на 1 км/ч, является нарушителем правил дорожного движения.

В ноябре министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.