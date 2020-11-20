В Тюменской области продлили дистанционное обучение для 6—11-х классов

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Тюменские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов до 6 декабря. В региональном оперативном штабе уточнили, что постановление касается учащихся Тюмени и ещё нескольких районов.
В Тюменской области продлили дистанционное обучение для 6—11-х классов
  • АГН «Москва»

«На оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение по 6 декабря включительно в городских школах Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска и Ялуторовска и школах Тюменского района. Образовательные учреждения, расположенные в других районах Тюменской области, с 23 ноября переходят к стандартному режиму работы», — цитирует URA.RU сообщение оперштаба.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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