В Тюменской области продлили дистанционное обучение для 6—11-х классов

Тюменские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов до 6 декабря. В региональном оперативном штабе уточнили, что постановление касается учащихся Тюмени и ещё нескольких районов.

«На оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение по 6 декабря включительно в городских школах Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска и Ялуторовска и школах Тюменского района. Образовательные учреждения, расположенные в других районах Тюменской области, с 23 ноября переходят к стандартному режиму работы», — цитирует URA.RU сообщение оперштаба.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.