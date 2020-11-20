Володин напомнил о незыблемости решений Нюрнбергского трибунала

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.
Володин напомнил о незыблемости решений Нюрнбергского трибунала
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

«20 ноября 1945 года в Нюрнберге состоялось первое заседание Международного военного трибунала. Государства — члены антигитлеровской коалиции объединились, осудив преступления против мира и человечности», — напомнил Володин.

По его словам, никто и ничто не может оправдать преступления нацизма.

Как отметил председатель Госдумы, решения Нюрнбергского трибунала незыблемы и не имеют срока давности.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.

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