В Татарстане рассказали о ситуации со сроками проведения ПЦР-диагностики

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В Татарстане предпринимают меры по сокращению сроков проведения ПЦР-тестов на коронавирус, заявил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
В Татарстане рассказали о ситуации со сроками проведения ПЦР-диагностики
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Реальное время».

«Если есть какие-то системные вопросы, мы стараемся их решить, насколько это возможно, нашими ресурсами. Задача поставлена: сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики. Мы делаем всё для того, чтобы это реализовать. Была введена централизованная система учёта этих анализов. Мы обошли момент того, что необходимо ездить за бланками анализов, к примеру», — сказал Жаворонков.

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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