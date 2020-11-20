В Татарстане рассказали о ситуации со сроками проведения ПЦР-диагностики
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Реальное время».
«Если есть какие-то системные вопросы, мы стараемся их решить, насколько это возможно, нашими ресурсами. Задача поставлена: сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики. Мы делаем всё для того, чтобы это реализовать. Была введена централизованная система учёта этих анализов. Мы обошли момент того, что необходимо ездить за бланками анализов, к примеру», — сказал Жаворонков.
Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.