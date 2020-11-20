Во Владимирской области оценили ситуацию с лекарствами для амбулаторных больных

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Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова сообщила, что в регион поступило порядка 30% от закупленных медикаментов для пациентов с коронавирусом.
Во Владимирской области оценили ситуацию с лекарствами для амбулаторных больных
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как передаёт tv-mig.ru, с 20 ноября их начнут распределять между инфицированными. Всего таких амбулаторных пациентов по состоянию на 19 ноября зафиксировано 6490 человек.

В настоящее время лекарства распределяются по медицинским учреждениям. Их выдача будет происходить по назначению доктора пациентам с респираторными симптомами даже при отсутствии положительного ПЦР-теста.

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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