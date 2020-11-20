Во Владимирской области оценили ситуацию с лекарствами для амбулаторных больных

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова сообщила, что в регион поступило порядка 30% от закупленных медикаментов для пациентов с коронавирусом.

Как передаёт tv-mig.ru, с 20 ноября их начнут распределять между инфицированными. Всего таких амбулаторных пациентов по состоянию на 19 ноября зафиксировано 6490 человек.

В настоящее время лекарства распределяются по медицинским учреждениям. Их выдача будет происходить по назначению доктора пациентам с респираторными симптомами даже при отсутствии положительного ПЦР-теста.

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.