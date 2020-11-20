Во ВНИИ труда рассказали о самых «травмоопасных» профессиях

Во ВНИИ труда проанализировали статистику производственного травматизма за прошлый год.

Об этом пишет «Российская газета».

На российских предприятиях в прошлом году произошло 5860 несчастных случаев с тяжёлыми и летальными последствиями. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее.

Наиболее существенное снижение производственного травматизма отмечено в Амурской области (на 20,8%), Ивановской области (на 21,6%), Ставропольском крае (на 23%), в Республике Адыгея (на 29,1%), Ненецком автономном округе (на 37,5%) и Сахалинской области (в 2,3 раза).

Эксперты ВНИИ труда поясняют, что к наиболее «травмоопасным» видам экономической деятельности относятся обрабатывающие производства (на них приходится 25,6% страховых случаев); транспортировка и хранение (10,6%); здравоохранение и социальные услуги (9,8%); строительство (8,5%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8,4%); сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6,8%); добыча полезных ископаемых (5,3%).

Главные причины несчастных случаев на производстве — неудовлетворительная организация работ и так называемый человеческий фактор. Специалисты отметили также, что состояние условий и охраны труда в сфере МСБ также зачастую не соответствует нормам.

В апреле 2019 года в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым утверждены правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта.