Путин не планирует отдельных встреч с лидерами стран на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита G20 не планируется отдельных двусторонних встреч российского лидера Владимира Путина с лидерами стран — участниц форума.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина двусторонние встречи на саммите G20, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и руководством Саудовской Аравии.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поучаствует в саммите G20 21 ноября в режиме видеоконференции.

По словам Пескова, на саммите G20 для всех близкой и важной темой будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.