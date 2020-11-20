Путин не планирует отдельных встреч с лидерами стран на саммите G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита G20 не планируется отдельных двусторонних встреч российского лидера Владимира Путина с лидерами стран — участниц форума.
Путин не планирует отдельных встреч с лидерами стран на саммите G20
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина двусторонние встречи на саммите G20, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и руководством Саудовской Аравии.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поучаствует в саммите G20 21 ноября в режиме видеоконференции.

По словам Пескова, на саммите G20 для всех близкой и важной темой будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.

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