В Кремле назвали важную тему для обсуждения на саммите G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 для всех близкой и важной темой будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.
В Кремле назвали важную тему для обсуждения на саммите G20
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, какая тема лично для президента России Владимира Путина кажется близкой и главной на саммите G20 в 2020 году. 

«В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся. Это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всём мире», — сказал Песков журналистам. 

Он также сообщил, что саммит G20 в режиме видеоконференции начнётся 21 ноября около 16:00 мск. По итогам саммита выступления президента России не планируется. 

«Мы попросим проинформировать наших коллег из МИД, а также по линии шерп после завершения саммита», — отметили в Кремле.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции.

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