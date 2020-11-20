В Кремле назвали важную тему для обсуждения на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 для всех близкой и важной темой будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.

Он ответил на вопрос, какая тема лично для президента России Владимира Путина кажется близкой и главной на саммите G20 в 2020 году.

«В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся. Это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всём мире», — сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что саммит G20 в режиме видеоконференции начнётся 21 ноября около 16:00 мск. По итогам саммита выступления президента России не планируется.

«Мы попросим проинформировать наших коллег из МИД, а также по линии шерп после завершения саммита», — отметили в Кремле.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции.