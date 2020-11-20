Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции
- РИА Новости
«Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли», — сообщили в Кремле.
Также они затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.
Ключевые решения саммита планируют зафиксировать в итоговой декларации.
Саммит будет проходить под председательством Саудовской Аравии.
10 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу G20.