Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции

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Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите G20, который состоится 21 ноября в режиме видеоконференции. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции
  • РИА Новости

«Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли», — сообщили в Кремле.

Также они затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции. 

Ключевые решения саммита планируют зафиксировать в итоговой декларации.

Саммит будет проходить под председательством Саудовской Аравии. 

10 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу G20.

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