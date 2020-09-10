Король Саудовской Аравии и канцлер Германии обсудили работу G20
- Reuters
Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.
Отмечается, что между двумя лидерами прошло обсуждение совместных усилий в рамках заседаний G20, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
По данным агентства, Меркель во ходе разговора высоко оценила усилия Саудовской Аравии по подготовке и проведению заседаний G20.
Ранее президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили по телефону вопросы подготовки к встрече G20.