Король Саудовской Аравии и канцлер Германии обсудили работу G20

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили работу G20.

Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Отмечается, что между двумя лидерами прошло обсуждение совместных усилий в рамках заседаний G20, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

По данным агентства, Меркель во ходе разговора высоко оценила усилия Саудовской Аравии по подготовке и проведению заседаний G20.

Ранее президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили по телефону вопросы подготовки к встрече G20.