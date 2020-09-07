Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре этого года, а также ситуацию вокруг сделки ОПЕК+.

«С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате ОПЕК+, позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках. Условлено о дальнейшей плотной координации на данном направлении», — указывается в заявлении.

Уточняется, что также были затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания 19 августа министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ отметил улучшение показателей по запасам в июле 2020 года и уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением.