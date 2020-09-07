Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре этого года, а также ситуацию вокруг сделки ОПЕК+.
«С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате ОПЕК+, позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках. Условлено о дальнейшей плотной координации на данном направлении», — указывается в заявлении.
Уточняется, что также были затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что по итогам заседания 19 августа министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ отметил улучшение показателей по запасам в июле 2020 года и уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением.