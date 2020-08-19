Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на 97%, а в августе вышла на 100%-ное выполнение договорённостей.

«Мы находимся на высоком уровне. В июле 97% выполнили от своего уровня. Для нас это высокий показатель», — сказал он.

По словам Новака, Россия на сегодняшний день выполняет 100% тех обязательств, которые взяла на себя в августе.

«С учётом того, что запасы впервые в июле показали снижение относительно среднего пятилетнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов», — сказал он.

По его словам, это также было отражено в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Он добавил, что «это тот тренд, которого мы хотели достичь с мая-месяца».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение по итогам заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, отмечаются признаки постепенного улучшения ситуации на рынке. В том числе улучшаются показатели по запасам в июле 2020 года и отмечается уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением.

«Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, с растущими рисками затяжной волны COVID-19», — заявили в комитете.

В комитете также заявили о хрупкости рынка и значительной неопределённости, связанной со спросом на нефть.

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне июня в соответствии с договорённостями ОПЕК+.