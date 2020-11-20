В Москве рассказали, что время обработки звонков в скорую сократилось втрое
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Ракова отметила, что внедрение современных технологий является одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения.
«Ранее чётко выстроенного стандартизированного процесса не было: диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте без подсказок... Раньше процесс занимал пять-шесть минут, сегодня — не более двух минут», — сообщила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.