В Москве рассказали, что время обработки звонков в скорую сократилось втрое

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что за последние десять лет благодаря цифровым технологиям время обработки обращений в скорую помощь в городе сократилось втрое.

РИА Новости