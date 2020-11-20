В Москве рассказали, что время обработки звонков в скорую сократилось втрое

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что за последние десять лет благодаря цифровым технологиям время обработки обращений в скорую помощь в городе сократилось втрое.
В Москве рассказали, что время обработки звонков в скорую сократилось втрое
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24»

Ракова отметила, что внедрение современных технологий является одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения.

«Ранее чётко выстроенного стандартизированного процесса не было: диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте без подсказок... Раньше процесс занимал пять-шесть минут, сегодня — не более двух минут», — сообщила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.

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