За сутки в России скончался 461 пациент с коронавирусом

Короткая ссылка
В России за сутки зарегистрирован 461 летальный случай среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
За сутки в России скончался 461 пациент с коронавирусом
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, всего за время эпидемии в России скончались 35 311 человек с коронавирусом.

Накануне в России умерли 463 пациента с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.

Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить