За сутки в России скончался 461 пациент с коронавирусом
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Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, всего за время эпидемии в России скончались 35 311 человек с коронавирусом.
Накануне в России умерли 463 пациента с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.
Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в стране.
Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.