За сутки в России скончался 461 пациент с коронавирусом

В России за сутки зарегистрирован 461 летальный случай среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, всего за время эпидемии в России скончались 35 311 человек с коронавирусом.

Накануне в России умерли 463 пациента с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.

Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.