Мурашко рекомендовал регионам вводить точечные ограничения по COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.

«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации», — цитирует главу Минздрава Интерфакс.

По его словам, это могут быть ограничения на региональном уровне или «точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая».

Как отметил с сожалением Мурашко, не все субъекты воспользовались этим правом.

Он также добавил, что новогодние праздники — это дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и к ним надо готовиться уже сейчас.

Ранее в Кремле заявили, что единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID-19 в регионах быть не может из-за разной динамики заболеваемости.

Президент Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в стране и призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию.