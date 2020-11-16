В Кремле прокомментировали ситуацию с ограничениями в регионах
- АГН «Москва»
«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что «комплексных планов по введению локдауна в регионах быть не может».
Ранее правительство России поручило главам регионов в случае необходимости вводить ограничения из-за коронавируса.